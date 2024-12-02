Умєров вперше поговорив із новим єврокомісаром з оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кубілюса у Twitter .

Варто зауважити, що єврокомісар з оборони - це нова посада. Раніше оборонними питаннями у Євросоюзі займався голова дипломатії.

За його словами, здатність України захищати себе має вирішальне значення для готовності Європи до найекстремальніших військових ситуацій.

"Мій перший відеодзвінок з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Гарний обмін думками щодо подальших дій щодо військової допомоги Україні", - написав Кубілюс.

Новий голова дипломатії ЄС

До речі, верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки стала Кая Каллас.

Вона кілька днів тому зазначила, що не можна виключати відправлення військових із країн Європи до України. Це можливо при припиненні вогню між Росією та Україною.

Раніше відправку військових інструкторів до України вже обговорювали у Франції. На українській території вони могли б навчати бійців ЗСУ.

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