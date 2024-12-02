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Умеров впервые поговорил с новым еврокомиссаром по обороне

Понедельник 02 декабря 2024 19:28
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Умеров впервые поговорил с новым еврокомиссаром по обороне Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил с еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом (x.com/KubiliusA)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с новым еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом. Стороны обсудили помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кубилюса в Twitter.

"Мой первый видеозвонок с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Хороший обмен мнениями о дальнейших действиях в отношении военной помощи Украине", - написал Кубилюс.

По его словам, способность Украины защищать себя имеет решающее значение для готовности Европы к самым экстремальным военным ситуациям.

Стоит заметить, что еврокомиссар по обороне - это новая должность. Ранее оборонными вопросами в Евросоюзе занимался глава дипломатии.

Новый глава дипломатии ЕС

К слову, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности стала Кая Каллас.

Она несколько дней назад отметила, что нельзя исключать отправку военных из стран Европы в Украину. Это возможно при прекращении огня между Россией и Украиной.

Ранее отправку военных инструкторов в Украину уже обсуждали во Франции. На украинской территории они могли бы обучать бойцов ВСУ.

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