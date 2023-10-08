Умєров вперше після призначення побував під Бахмутом

Умєров побував в основному командному пункті Сил оборони на Бахмутському напрямку. Він заслухав доповідь командира, ознайомився зі складом підрозділів та ситуацією на передовій.

"Поспілкувався з воїнами. Нагородив кращих воїнів державними відзнаками та відзнаками Міністерства оборони", - додав міністр.

За словами Умєрова, найгарячішими напрямками залишаються Бахмут та Кліщіївка.

Фото: Умєров побував під Бахмутом (facebook.com/rustemumerov.ua)

Призначення Умєрова

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Після цього йому на зміну прийшов колишній голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Вже 18 вересня уряд звільнив майже всіх заступників міністра оборони, включно з Ганною Маляр. Вона відповідала за інформаційну політику, зокрема, часто повідомляла про події на фронті.

Як відомо, Кабмін призначив вже шістьох нових заступників міністра оборони.

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