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Умєров вперше після призначення побував під Бахмутом

Фото: міністр оборони Рустем Умєров (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Рустем Умєров вперше після призначення відвідав Бахмутський напрямок. Він зустрівся з військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова в Facebook.

Умєров побував в основному командному пункті Сил оборони на Бахмутському напрямку. Він заслухав доповідь командира, ознайомився зі складом підрозділів та ситуацією на передовій.

"Поспілкувався з воїнами. Нагородив кращих воїнів державними відзнаками та відзнаками Міністерства оборони", - додав міністр.

За словами Умєрова, найгарячішими напрямками залишаються Бахмут та Кліщіївка. 

 

Фото: Умєров побував під Бахмутом (facebook.com/rustemumerov.ua)

Призначення Умєрова

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Після цього йому на зміну прийшов колишній голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Вже 18 вересня уряд звільнив майже всіх заступників міністра оборони, включно з Ганною Маляр. Вона відповідала за інформаційну політику, зокрема, часто повідомляла про події на фронті.

Як відомо, Кабмін призначив вже шістьох нових заступників міністра оборони. 

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Рустем УмєровБахмут