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Умєров про виробництво дронів: ми не дамо Росії нас обійти

Фото: міністр оборони Рустем Умєров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Україна на 2025 рік планує виробництво кількох мільйонів дронів. Щоб не дати Російської Федерації лідирувати в цьому компоненті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Рустема Умєрова в ефірі телемарафону.

За його словами, вже цього року було закуплено понад мільйон дронів, а власні можливості виробництва оцінюються у декілька мільйонів.

"Ми зі свого боку не говорили, скільки дронів можемо виробити. Але це кілька мільйонів... з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі гроші ми знаходимо у партнерів... На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти, тому ми будемо вже в декілька разів більше виробляти", - сказав Умєров.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що минулого року окупаційним військам передали понад 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів виробництва РФ. За його словами, цього року планується наростити випуск нібито вдесятеро.

Президент України Володимир Зеленський називає забезпечення ЗСУ безпілотниками стратегічним пріоритетом. На одній з крайніх Ставок порушувалося питання експортних обмежень від держав, які виробляють компоненти для дронів. За його словами, українська сторона знає, як зробити, щоб ці обмеження не стали критичними.

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