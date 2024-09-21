Умеров о производстве дронов: мы не дадим России нас обойти

По его словам, уже в этом году было закуплено более миллиона дронов, а собственные возможности производства оцениваются в несколько миллионов.

"Мы со своей стороны не говорили, сколько дронов можем произвести. Но это несколько миллионов… из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые деньги мы находим у партнеров… На следующий год мы не дадим врагу обойти нас, поэтому мы будем уже в несколько раз больше производить", - сказал Умеров.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что в прошлом году оккупационным войскам передали более 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов производства РФ. По его словам, в этом году планируется нарастить выпуск якобы в 10 раз.

Президент Украины Владимир Зеленский называет обеспечение ВСУ беспилотниками стратегическим приоритетом. На одной из крайних Ставок поднимался вопрос экспортных ограничений от государств, которые производят компоненты для дронов. По его словам, украинская сторона знает, как сделать, чтобы эти ограничения не стали критическими.