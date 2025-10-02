Київ і Вашингтон обговорили купівлю українських дронів: Умєров розкрив деталі

За словами Умєрова, ключове питання, яке обговорили на зустрічі - реалізація президентської ініціативи Drone Deal

"Головна мета візиту української команди - технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація якої передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв", - написав секретар РНБО.

За його словами, українська делегація провела зустрічі з представниками Пентагону, Конгресу та військових США щодо поглиблення співпраці й модернізації дронових платформ.

Україна презентувала свій досвід у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, який викликав високий інтерес союзників.

Також сторони окремо обговорили механізм PURL, який передбачає закупівлю зброї та боєприпасів США коштом ЄС. А саме дискусія тривала навколо планів постачання озброєння на 2026 рік.

Умєров додав, що Україна є світовим лідером у дронових технологіях, а співпраця з партнерами в цьому напрямку посилює загальну безпеку.