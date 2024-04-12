Умєров відреагував на рішення Кабміну про нову доплату військовим

Кабмін ввів нову доплату військовим

Кабінет міністрів України ввів нову доплату військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Одноразова винагорода нараховуватиметься за 30 днів виконання бойових завдань на першій лінії.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на виконання спільної ініціативи Верховної ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

"Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців", - запевнив Шмигаль.

Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою напередодні.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

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