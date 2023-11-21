Умєров відповів, чи розглядають питання відставки топ-генералів

Так, Умєров на питання про можливість звільнення командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, ухилився від прямої відповіді.

"Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі обговорюємо. У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами", - сказав глава Міноборони.

Він додав якщо такі речі відбуваються, зокрема звільнення командувачів, то "вони відбуваються або з питань, які виникали раніше, або обговорюються для того, щоб ми досягли більшої ефективності".

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України.

Зокрема, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

При чому до цього відбулися й зміни у ССО. 3 листопада український президент підписав указ про призначення Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Іншим указом глава держави звільнив Віктора Хоренка, який до цього обіймав відповідну посаду.

Що цікаво, таким перестановкам передувала резонансна стаття Саймона Шустера в журналі Time, де він серед іншого вказав, що перед настанням зими "звільнять щонайменше одного міністра, а також генерала, який відповідає за контрнаступ України" нібито з причини повільного прогресу на фронті.

При цьому українські ЗМІ пишуть, що мова може йти про доволі мастабні звільнення. Так, за даними УП, у Міноборони нібито розглядають можливість відставки трьох командувачів ЗСУ. Зазначимо, що офіційних заяв, які підтверджували це, немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.