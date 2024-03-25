Умєров та Сирський зустрілися з керівництвом Європарламенту: обговорили підтримку України

Під час зустрічі глава Міноборони наголосив на великому значенні допомоги Європарламенту і Європейського союзу Україні для протистояння російській агресії.

За його словами, наміри збільшити обсяги допомоги мають велике значення як для військових, так і цивільних громадян та української інфраструктури.

Умєров та Сирський також поінформували європейську делегацію про поточну ситуацію на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що пріоритетними потребами Сил безпеки є системи протиповітряної оборони, ракети до них, артилерійські системи та боєприпаси, а також далекобійні вогневі засоби. Він також відзначив важливість продовження підготовки українських військових у рамках місії ЄС.

Умєров своєю чергою закликав ЄС посилити санкції проти тих, хто намагається їх обходити, зокрема поставляє запчастини для російської військової машини.

"Ми у Європі маємо бути єдині у боротьбі проти російської агресії. Ми маємо бути одним сильним кулаком перед загрозою варварів", - зазначив він.

Своєю чергою голова комітету закордонних справ Європейського парламенту Девід Макалістер сказав, що візит відразу декількох голів комітетів Європарламенту в Україну є сигналом непохитної всепартійної підтримки України Європарламентом у боротьбі проти російської агресії.

"Ми цінуємо відвагу українських військових. Ми продовжимо вас підтримувати та будемо вимагати давати Україні те, що вам насправді потрібно", - наголосив він.

Фото: Умєров та Сирський зустрілися із делегацією голів комітетів Європарламенту (mil.gov.ua)

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 18 березня було ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

Крім того, лідери країн ЄС під час саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

Як повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, Європейський союз та його країни-члени з початку війни поставили в Україну військову техніку загалом на 31 млрд євро. І ця цифра збільшується з кожним днем.