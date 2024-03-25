Боррель назвав обсяг військової допомоги Євросоюзу України від початку війни

Європейський Союз та його країни-члени з початку війни поставили в Україну військову техніку загалом на 31 млрд євро. І ця цифра збільшується з кожним днем.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

Як зазначив Боррель, Європейський фонд миру (EPF) - міжурядовий та позабюджетний фонд ЄС. Його було створено у 2021 році, щоб підтримувати партнерів військовою технікою, що було неможливо за рахунок бюджету ЄС. Його бюджет спочатку становив 5 млрд євро, сьогодні фінансова стеля зросла до 17 млрд євро", - повідомив він.

"Хоча EPF спочатку не було створено для цієї мети, він став основою нашої військової підтримки України. На даний момент ми використали 6,1 млрд євро з EPF, щоб стимулювати підтримку України з боку держав-членів ЄС, і разом з ними ЄС поставив у Україну військової техніки загалом на 31 мільярд євро від початку воєн", - написав Боррель.

За його словами, завдяки цим коштам ЄС продовжив військову підтримку України.

"Окрім іншого, до літа цього року ми навчимо 60 тисяч українських солдатів; ми передали Україні 500 тисяч артилерійських снарядів, а до кінця року їх буде понад 1 мільйон. Крім того, європейська оборонна промисловість також постачає Україні 400 тисяч снарядів за комерційними контрактами. Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС доповнює ці зусилля", - написав Боррель.

При цьому він визнав, що цього далеко не достатньо, "і нам необхідно збільшити як наші виробничі потужності, так і фінансові ресурси, що спрямовуються на підтримку України".

"Минулого понеділка на Раді закордонних справ ми ухвалили рішення створити новий Фонд допомоги Україні в рамках EPF на 5 млрд євро, для продовження військової підтримки України. Минулої середи я також запропонував Раді перенаправити 90% надзвичайних доходів від російських іммобілізованих активів до EPF, щоб збільшити фінансові можливості військової підтримки України", - додав Боррель.