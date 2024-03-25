Боррель назвав обсяг військової допомоги Євросоюзу України від початку війни
Європейський Союз та його країни-члени з початку війни поставили в Україну військову техніку загалом на 31 млрд євро. І ця цифра збільшується з кожним днем.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.
Як зазначив Боррель, Європейський фонд миру (EPF) - міжурядовий та позабюджетний фонд ЄС. Його було створено у 2021 році, щоб підтримувати партнерів військовою технікою, що було неможливо за рахунок бюджету ЄС. Його бюджет спочатку становив 5 млрд євро, сьогодні фінансова стеля зросла до 17 млрд євро", - повідомив він.
"Хоча EPF спочатку не було створено для цієї мети, він став основою нашої військової підтримки України. На даний момент ми використали 6,1 млрд євро з EPF, щоб стимулювати підтримку України з боку держав-членів ЄС, і разом з ними ЄС поставив у Україну військової техніки загалом на 31 мільярд євро від початку воєн", - написав Боррель.
За його словами, завдяки цим коштам ЄС продовжив військову підтримку України.
"Окрім іншого, до літа цього року ми навчимо 60 тисяч українських солдатів; ми передали Україні 500 тисяч артилерійських снарядів, а до кінця року їх буде понад 1 мільйон. Крім того, європейська оборонна промисловість також постачає Україні 400 тисяч снарядів за комерційними контрактами. Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС доповнює ці зусилля", - написав Боррель.
При цьому він визнав, що цього далеко не достатньо, "і нам необхідно збільшити як наші виробничі потужності, так і фінансові ресурси, що спрямовуються на підтримку України".
"Минулого понеділка на Раді закордонних справ ми ухвалили рішення створити новий Фонд допомоги Україні в рамках EPF на 5 млрд євро, для продовження військової підтримки України. Минулої середи я також запропонував Раді перенаправити 90% надзвичайних доходів від російських іммобілізованих активів до EPF, щоб збільшити фінансові можливості військової підтримки України", - додав Боррель.
Нагадаємо, на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 18 березня було ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.
Крім того, лідери країн ЄС під час саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.