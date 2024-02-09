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Умєров та Сирський провели важливі переговори з генералом США: що обговорили

П'ятниця 09 лютого 2024 22:39
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Умєров та Сирський провели важливі переговори з генералом США: що обговорили Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови представив нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського міністра у Twitter.

"Важлива та продуктивна розмова з генералом Чарльзом Брауном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. Представив головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського", - написав Умєров.

За його словами, Сирський розповів генералу США про свої пріоритети на новій посаді та подальші кроки.

Також було порушено питання плану дій на передовій та були намічені кроки у двосторонній співпраці.

Заміна головнокомандувача ЗСУ

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Це сталося після того, як минулого тижня було багато чуток про рішення Зеленського відправити Залужного у відставку.

Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський, який раніше був командувачем сухопутних військ ЗСУ.

Більш детально про Сирський - у матеріалі РБК-Україна.

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