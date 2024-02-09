Умєров та Сирський провели важливі переговори з генералом США: що обговорили
Міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови представив нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського міністра у Twitter.
"Важлива та продуктивна розмова з генералом Чарльзом Брауном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. Представив головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського", - написав Умєров.
За його словами, Сирський розповів генералу США про свої пріоритети на новій посаді та подальші кроки.
Також було порушено питання плану дій на передовій та були намічені кроки у двосторонній співпраці.
Заміна головнокомандувача ЗСУ
Нагадаємо, вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Це сталося після того, як минулого тижня було багато чуток про рішення Зеленського відправити Залужного у відставку.
Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський, який раніше був командувачем сухопутних військ ЗСУ.
Більш детально про Сирський - у матеріалі РБК-Україна.
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