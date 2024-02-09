Умеров и Сырский провели важные переговоры с генералом США: что обсудили
Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонного разговора представил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского министра в Twitter.
"Важный и продуктивный разговор с генералом Чарльзом Брауном, председателем Объединенного комитета начальников штабов США. Представил главнокомандующого Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александра Сырского", - написал Умеров.
По его словам, Сырский рассказал генералу США о своих приоритетах на новой должности и дальнейших шагах.
Также был поднят вопрос плана действий на передовой и были намечены шаги в двустороннем сотрудничестве.
Замена главнокомандующего ВСУ
Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Это произошло после того, как на прошлой неделе было много слухов о решении Зеленского отправить Залужного в отставку.
Новым главнокомандующим стал Александр Сырский, который ранее был командующим сухопутных войск ВСУ.
Более детально о Сырском - в материале РБК-Украина.
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