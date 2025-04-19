Україна спростувала заяву про 90% підтримки плану США: що говорять в Міноборони

Раніше сьогодні New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента Дональда Трампа написало, що міністр оборони України повідомив представникам США, що Київ на "90%" підтримує план, представлений держсекретарем США Марко Рубіо у Франції.

Але в заяві Sky News Міноборони України заявило, що воно "не приймає політичних рішень" і тому не могло робити жодних "оцінок у відсотках".

"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За цих умов незрозуміло, як хтось міг обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу", - заявили в міністерстві.

Міноборони пояснило, що ключове питання України полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг.

"Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами та повністю віддані припиненню цієї війни", - додали в міністерстві.