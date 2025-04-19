Украина опровергла заявление о 90% поддержки плана США: что говорят в Минобороны

Министерство обороны Украины ответило на публикацию New York Post, в котором утверждается, что Киев якобы готов поддержать план США на 90%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Ранее сегодня New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Дональда Трампа написало, что министр обороны Украины сообщил представителям США, что Киев на "90%" поддерживает план, представленный госсекретарем США Марко Рубио во Франции.
Но в заявлении Sky News Минобороны Украины заявило, что оно "не принимает политических решений" и поэтому не могло делать никаких "оценок в процентах".
"У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, а Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре. В этих условиях непонятно, как кто-то мог обсуждать или измерять в "процентах" прогресс любого диалога", - заявили в министерстве.
Минобороны пояснило, что ключевой вопрос Украины заключается в том, как обеспечить работу предложения о прекращении огня и надежный мониторинг.
"Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны", - добавили в министерстве.
Напомним, что в этом году при посредничестве США Украина и Россия договорились прекратить удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Так называемое "перемирие" вступило в силу 25 марта.
Однако уже вскоре после этого Россия нарушила все договоренности нанеся удары по украинским объектам энергосистемы.
Однако, в начале апреля спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что Украина и Россия "близки" к полному прекращению огня.
Заметим, что ранее сегодня стало известно, что в Лондоне могут договориться о полном перемирии в Украине на следующей неделе.
На днях США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. Подробнее о том, что на данный момент известно об этом соглашении, можно узнать в материале РБК-Украина.
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