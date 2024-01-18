Міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки. Там має відбутися запуск артилерійської коаліції для допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Як зазначає видання, скасування візиту підтвердило Міністерства збройних сил Франції. Але Умєров в режимі відеоконференції разом з французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню візьме участь у запуску коаліції з артилерії.
Коаліцію очолюють Франція та США. Вона діє в рамках Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Як зазначали у Франції, коаліція повинна об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні у короткостроковій і довгостроковій перспективі.
Додамо, що офіційно Міністерство збройних сил Франції анонсувало візит Умєрова ще 15 січня. У четвер, 18 січня, Умєров та Лекорню повинні були поїхати на промислові об’єкти Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar, і на ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені.
У грудні 2023 року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне роботу у січні, а запуск відбудеться у Парижі.
Також повідомлялося, що у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.
Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Париж виготовить 78 самохідних артилерійських установок CEASAR для потреб ЗСУ.
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