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Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности. Там должен состояться запуск артиллерийской коалиции для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

Как отмечает издание, отмену визита подтвердило Министерство вооруженных сил Франции. Но Умеров в режиме видеоконференции вместе с французским министром обороны Себастьяном Лекорню примет участие в запуске коалиции по артиллерии.

Коалицию возглавляют Франция и США. Она действует в рамках Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Как отмечалось во Франции, коалиция должна объединить усилия, чтобы помочь Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Добавим, что официально Министерство вооруженных сил Франции анонсировало визит Умерова еще 15 января. В четверг, 18 января, Умеров и Лекарню должны были отправиться на промышленные объекты Nexter в Бурже, где производят САУ Caesar, и на ракетный корабль MBDA в Сель-Сен-Дене.

Коалиция по артиллерии

В декабре 2023 года Министерство обороны Украины анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Тогда в ведомстве отмечали, что коалиция начнет работу в январе, а запуск состоится в Париже.

Также сообщалось, что в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж изготовит 78 самоходных артиллерийских установок CEASAR для нужд ВСУ.

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ФранцияРустем Умеров