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Умєров в розмові з главою Пентагону: Україні треба більше ППО

Вівторок 16 квітня 2024 23:19
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Умєров в розмові з главою Пентагону: Україні треба більше ППО Фото: Рустем Умеров та Ллойд Остін провели телефонну розмову (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Міністр оборони України Рустем Умєров, у вівторок, 16 квітня провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Високопосадовці обговорили потреби нашої країни в ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова у Fecebook.

Під час телефонної розмови Умєрова з Остіним було обговорено необхідність посилити протиповітряну оборону України та плани військ Росії.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови в центрі уваги було обговорення планів ворога та того, як їх зірвати. Наголосив на необхідності продовжувати посилювати наше ППО та наданні Україні більше снарядів", - йдеться у дописі Умєрова.

Україна потребує більше ППО

Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Також Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot.

Додамо, Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав західних партнерів терміново надати Україні системи ППО для захисту від російських атак.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Бартом Ейде. Обговорили підготовку до підписання безпекової угоди, оборонну співпрацю та зміцнення української ППО.

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ППО Рустем Умєров
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