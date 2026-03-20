Умєров розкрив деталі роботи українських команд на Близькому Сході
Українські групи на Близькому Сході працюють над двома ключовими питаннями – захист від дронів та практичні рішення захисту неба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря РНБО Рустема Умєрова.
"Протягом останнього тижня відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію. Провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами. Паралельно працюють українські військові фахівці за координацією РНБО в кожній з країн", - зазначив Умєров.
За його словами, робота зосереджена на двох напрямах. Перший – це застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БПЛА.
Другий напрям – це консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду.
"Наші команди провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення. Надаються також експертні рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів ППО", - додав секретар РНБО.
Він також зазначив, що на місцях вже розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури, також йде робота над розширенням зон прикриття.
"Окремо визначили подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн. Україна стоїть на захисті життя і суверенітету поруч із тими, хто підтримує нас у збереженні нашої незалежності", - додав Умєров.
Що передувало
Нагадаємо, раніше ми писали, що Рустем Умєров вирушив на Близький Схід, щоб обговорити домовленості з країнами Перської затоки про захист від "Шахедів".
Крім того, нещодавно президент України розповів, що відправив три команди фахівців з "Шахедів" на Близький Схід – до Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.
Також Зеленський зазначив, що США звернулись до України за експертною підтримкою для своїх військових на Близькому Сході. Крім того, українські команди працюють із п'ятьма державами щодо протидії "Шахедам".