Умєров різко відповів на пропозиції обміну територій на вступ до НАТО
Україна не чула пропозицій щодо обміну окупованих територій в обмін на членство в НАТО. Інакше були б зроблені "дуже погані речі".
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Міністр оборони України зауважив, що раніше він не чув про пропозиції Києву відмовитися від окупованих територій в обмін на членство в НАТО.
"Ні, я такого не чув. Якби таке було, я б точно… зробив би дуже погані речі", - сказав Умєров.
Зауважимо, що нещодавно в медіа з’являлися повідомлення про ймовірні пропозиції Україні з боку Заходу відмовитися від окупованих Росією територій в обмін на вступ до НАТО.
Зокрема, таку ідею висловлював керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен в серпні 2023 року. Однак пізніше Єнсен заявив, що його слова були помилкою.
Нагадаємо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський розповів про пропозиції обміну територій на членство в НАТО.
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