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Умєров різко відповів на пропозиції обміну територій на вступ до НАТО

Україна, П'ятниця 18 жовтня 2024 15:52
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Умєров різко відповів на пропозиції обміну територій на вступ до НАТО Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна не чула пропозицій щодо обміну окупованих територій в обмін на членство в НАТО. Інакше були б зроблені "дуже погані речі".

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Міністр оборони України зауважив, що раніше він не чув про пропозиції Києву відмовитися від окупованих територій в обмін на членство в НАТО.

"Ні, я такого не чув. Якби таке було, я б точно… зробив би дуже погані речі", - сказав Умєров.

Зауважимо, що нещодавно в медіа з’являлися повідомлення про ймовірні пропозиції Україні з боку Заходу відмовитися від окупованих Росією територій в обмін на вступ до НАТО.

Зокрема, таку ідею висловлював керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен в серпні 2023 року. Однак пізніше Єнсен заявив, що його слова були помилкою.

Нагадаємо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський розповів про пропозиції обміну територій на членство в НАТО.

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