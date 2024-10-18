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Умеров резко ответил на предложения обмена территорий на вступление в НАТО

Украина, Пятница 18 октября 2024 15:52
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Умеров резко ответил на предложения обмена территорий на вступление в НАТО Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина не слышала предложений по обмену оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО. Иначе были бы сделаны "очень плохие вещи".

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Министр обороны Украины отметил, что ранее он не слышал о предложении Киеву отказаться от оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО.

"Нет, я такого не слышал. Если бы такое было, я бы точно… сделал бы очень плохие вещи", - сказал Умеров.

Отметим, что недавно в СМИ появлялись сообщения о возможных предложениях Украины со стороны Запада отказаться от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление в НАТО.

Такую идею высказывал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен в августе 2023 года. Однако позже Йенсен заявил, что его слова были ошибкой.

Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский рассказал о предложениях обмена территорий на членство в НАТО.

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