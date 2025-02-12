Умєров про результати "Рамштайну": отримали потужні пакети, допомога буде продовжуватися

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки сьогоднішнього "Рамштайна". Україна отримала дуже потужні пакети допомоги від партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра під час пресконференції перед засіданням "Рамштайну".
Міністр оборони повідомив, що на сьогоднішній зустрічі було 50 країн, які обговорювали бюджети та пріоритети на 2025 рік.
"Безпекова допомога буде продовжуватися. ППО, інтерцептори, артилерія, боєприпаси, армована бронетехніка були в пріоритеті, отримали дуже потужні пакети допомоги… І від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу в цьому році і в майбутні роки", - наголосив він.
Водночас міністр зауважив, що сьогодні було проведено низку двосторонніх зустрічей.
"Почали з міністром оборони США, потім мали зустрічі з європейськими партнерами. Вважаю, "Рамштайн" відбувся продуктивно. Домовилися, що наступний "Рамштайн" буде проводитися, місце і час повідомимо пізніше", - підкреслив він.
На питання РБК-Україна, чи головуватиме знову Британія, міністр відповів, що це питання зараз обговорюється.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбувся 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа.
США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет. Примітно, що зустріч у форматі "Рамштайн" вперше очолювали на США, а Британія.
Раніше сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров вже зустрівся з Гегсетом у Брюсселі.
Більше про "Рамштайн" та чого чекати Україні - у матеріалі РБК-Україна.
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