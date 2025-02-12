Умеров о результатах "Рамштайн": получили мощные пакеты, помощь будет продолжаться

Министр обороны сообщил, что на сегодняшней встрече было 50 стран, которые обсуждали бюджеты и приоритеты на 2025 год.

"Помощь по безопасности будет продолжаться. ПВО, интерцепторы, артиллерия, боеприпасы, армированная бронетехника были в приоритете, получили очень мощные пакеты помощи... И от каждого из присутствующих, что они будут продолжать эту помощь в этом году и в будущие годы", - подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что сегодня был проведен ряд двусторонних встреч.

"Начали с министром обороны США, затем имели встречи с европейскими партнерами. Считаю, "Рамштайн" состоялся продуктивно. Договорились, что следующий "Рамштайн" будет проводиться, место и время сообщим позже", - подчеркнул он.

На вопрос РБК-Украина, будет ли председательствовать снова Британия, министр ответил, что этот вопрос сейчас обсуждается.