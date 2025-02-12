Умеров о результатах "Рамштайн": получили мощные пакеты, помощь будет продолжаться

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги сегодняшнего "Рамштайна". Украина получила очень мощные пакеты помощи от партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра во время пресс-конференции перед заседанием "Рамштейна".
Министр обороны сообщил, что на сегодняшней встрече было 50 стран, которые обсуждали бюджеты и приоритеты на 2025 год.
"Помощь по безопасности будет продолжаться. ПВО, интерцепторы, артиллерия, боеприпасы, армированная бронетехника были в приоритете, получили очень мощные пакеты помощи... И от каждого из присутствующих, что они будут продолжать эту помощь в этом году и в будущие годы", - подчеркнул он.
В то же время министр отметил, что сегодня был проведен ряд двусторонних встреч.
"Начали с министром обороны США, затем имели встречи с европейскими партнерами. Считаю, "Рамштайн" состоялся продуктивно. Договорились, что следующий "Рамштайн" будет проводиться, место и время сообщим позже", - подчеркнул он.
На вопрос РБК-Украина, будет ли председательствовать снова Британия, министр ответил, что этот вопрос сейчас обсуждается.
Напомним, что сегодня, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа.
США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет. Примечательно, что встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли на США, а Британия.
Ранее сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров уже встретился с Гегсетом в Брюсселе.
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