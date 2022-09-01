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Умєров розповів, про що Україна може вести переговори з РФ

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 10:06
Умєров розповів, про що Україна може вести переговори з РФ Фото: народний депутат Рустем Умеров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

Україна не веде ніяких мирних переговорів з Росією. Однак сторони можуть обговорювати ситуативні треки з гуманітарних питань.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів нардеп, голова ТСК з контролю над використанням західних озброєнь Рустем Умєров.

"Ніяких мирних переговорів зараз немає. Будь-яка війна закінчується. Сподіваюся, що її завершення ми будемо підписувати в країні-агресорі, і будемо обговорювати питання демілітаризації, денацифікації і репарацій", - сказав він.

Умєров зазначив, що мета України - перемогти окупанта на полі бою.

При цьому він додав, що сторони можуть вести переговори з гуманітарних питань, наприклад щодо обміну військовополоненими або експорту агропродукції з українських портів.

"Я хочу, щоб всі були впевнені в тому, що державна політика нашої країни передбачає, що потрібно відтіснити ворога до кордонів 1991 року. Для цього нам потрібна підтримка західних країн і більше озброєння. Більшість наших політиків будуть битися за це до переможного кінця", - сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні Україна не може вести переговори з Російською Федерацією, оскільки вона ставить ультиматуми і вимагає визнати анексію українських територій.

Також за словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка, переговорний процес з Росією невигідний як для України, так і для Європи, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через певний час.

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