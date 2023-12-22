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Умєров провів продуктивні переговори з головою Пентагону: про що говорили

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Обговорили низку питань, серед яких, наприклад, засідання "Рамштайну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України.

"Провів продуктивну щотижневу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорив останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Збройних сил України та можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України", - пише Умєров. 

Як відзначає пресслужба Пентагону, сторони також обговорили планування майбутніх зустрічей "Рамштайн". 

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додає Пентагон. 

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

У жовтні поточного року голова Білого дому Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.

6 грудня Сенат Штатів заблокував початок дебатів щодо пакета військової допомоги через вимогу республіканської партії внести до законопроєкту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, аби досягти компромісу. Докладніше про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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