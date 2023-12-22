Умєров провів продуктивні переговори з головою Пентагону: про що говорили

"Провів продуктивну щотижневу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорив останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Збройних сил України та можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України", - пише Умєров.

Як відзначає пресслужба Пентагону, сторони також обговорили планування майбутніх зустрічей "Рамштайн".

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додає Пентагон.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

У жовтні поточного року голова Білого дому Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.

6 грудня Сенат Штатів заблокував початок дебатів щодо пакета військової допомоги через вимогу республіканської партії внести до законопроєкту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, аби досягти компромісу. Докладніше про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні - у матеріалі РБК-Україна.