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Умєров приїхав на Запорізький напрямок і показав хід будівництва фортифікацій (відео)

Архівне фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На Запорізькому напрямку триває будівництво оборонних споруд, які можуть стати в пригоді в разі відбиття російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Зазначається, що глава оборонного відомства Рустем Умєров вирішив відвідати Запорізьку область.

Він приїхав на позиції, де триває будівництво фортифікаційних споруд.

Посилення оборонних споруд по всій Україні

Нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян.

Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій заявив, що на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі. Це добротні дерев'яні траншеї, які також обладнані певними бетонними бункерами, які ще називають "бронекапсулами".

Також президент Володимир Зеленський отримав звіт від глави уряду Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. За його словами, йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

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