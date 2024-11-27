Умєров прибув до Південної Кореї для переговорів щодо КНДР та зброї, - Yonhap

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Південної Кореї. Переговори будуть стосуватися участі КНДР у війні та військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Видання зазначає, що делегація України прибула до Південної Кореї у середу, 27 листопада.
Очікується, що сьогодні президент Юн Сук Йоль проведе зустріч з українською делегацією на чолі з міністром оборони Умєровим. Також пізніше заплановані переговори з південнокорейським міністром оборони Кім Йон Хюном.
За даними Yonhap, Умеров поділиться розвідданими про розміщення військ Північної Кореї в Росії та обговорить військову підтримку України з боку Південної Кореї.
Видання нагадує, що візит відбувся приблизно через місяць після того, як під час телефонної розмови з лідером Південної Кореї президент України Володимир Зеленський оголосив про плани направити делегацію до Сеула.
Північна Корея направила війська до Росії для участі у війні проти України. За даними ЗМІ, Москва передала Пхеньяну мільйон барелів нафти на деяку зброю в обмін на війська.
Україна також зазначає, що КНДР просить у Росії технології, зокрема і у військовій сфері.
Південна Корея після відправки солдатів КНДР до Росії заявила, що може розглянути питання передачі зброї Україні. Втім, відповідного рішення не було ухвалено.
Як повідомляли ЗМІ, міністр оборони України Рустем Умєров збирається обговорити надання військової допомоги Південної Кореєю під час свого візиту до Сеула.
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