Умєров прибув до Південної Кореї для переговорів щодо КНДР та зброї, - Yonhap

Видання зазначає, що делегація України прибула до Південної Кореї у середу, 27 листопада.

Очікується, що сьогодні президент Юн Сук Йоль проведе зустріч з українською делегацією на чолі з міністром оборони Умєровим. Також пізніше заплановані переговори з південнокорейським міністром оборони Кім Йон Хюном.

За даними Yonhap, Умеров поділиться розвідданими про розміщення військ Північної Кореї в Росії та обговорить військову підтримку України з боку Південної Кореї.

Видання нагадує, що візит відбувся приблизно через місяць після того, як під час телефонної розмови з лідером Південної Кореї президент України Володимир Зеленський оголосив про плани направити делегацію до Сеула.