Умеров прибыл в Южную Корею для переговоров по КНДР и оружию, - Yonhap

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в Южную Корею. Переговоры будут касаться участия КНДР в войне и военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Издание отмечает, что делегация Украины прибыла в Южную Корею в среду, 27 ноября.
Ожидается, что сегодня президент Юн Сук Йоль проведет встречу с украинской делегацией во главе с министром обороны Умеровым. Также позже запланированы переговоры с южнокорейским министром обороны Ким Йон Хюном.
По данным Yonhap, Умеров поделится разведданными о размещении войск Северной Кореи в России и обсудит военную поддержку Украины со стороны Южной Кореи.
Издание напоминает, что визит состоялся примерно через месяц после того, как во время телефонного разговора с лидером Южной Кореи президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах направить делегацию в Сеул.
Северная Корея направила войска в Россию для участия в войне против Украины. По данным СМИ, Москва передала Пхеньяну миллион баррелей нефти на некоторое оружие в обмен на войска.
Украина также отмечает, что КНДР просит у России технологии, в том числе и в военной сфере.
Южная Корея после отправки солдат КНДР в Россию заявила, что может рассмотреть вопрос передачи оружия Украине. Впрочем, соответствующее решение не было принято.
Как сообщали СМИ, министр обороны Украины Рустем Умеров намерен обсудить оказание военной помощи Южной Кореей во время своего визита в Сеул.
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