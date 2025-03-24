Україна та США проведуть новий раунд перемовин після зустрічі американців з РФ

Саудівське державне телебачення повідомило в понеділок, що міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Саудівської Аравії.

Це відбулося на тлі активних переговорів між представниками США та Росії, спрямованих на досягнення прогресу в напрямку широкого припинення вогню в Україні.

Високопосадовець України підтвердив агентству France-Presse (AFP), що українські чиновники чекають на подальшу зустріч з американськими колегами для продовження обговорення можливого припинення вогню.

За його словами, остаточне рішення залежить від результатів поточних переговорів між США та Росією.

"Ми наразі чекаємо на результати зустрічі між США та Росією. На основі цього ми проведемо ще одну зустріч з США", - сказав він.