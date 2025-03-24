Україна та США проведуть новий раунд перемовин після зустрічі американців з РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Саудівської Аравії на тлі переговорів між США та Росією. Українські офіційні особи чекають на результат зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та Reuters.
Саудівське державне телебачення повідомило в понеділок, що міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Саудівської Аравії.
Це відбулося на тлі активних переговорів між представниками США та Росії, спрямованих на досягнення прогресу в напрямку широкого припинення вогню в Україні.
Високопосадовець України підтвердив агентству France-Presse (AFP), що українські чиновники чекають на подальшу зустріч з американськими колегами для продовження обговорення можливого припинення вогню.
За його словами, остаточне рішення залежить від результатів поточних переговорів між США та Росією.
"Ми наразі чекаємо на результати зустрічі між США та Росією. На основі цього ми проведемо ще одну зустріч з США", - сказав він.
Нагадаємо, що напередодні, делегація США на переговорах у Ер-Ріяді прагне укласти угоду з Росією та Україною про припинення вогню в Чорному морі для забезпечення вільного судноплавства.
Після зустрічі з Україною 23 березня, США проводять переговори з Росією 24 березня.
Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що ключовою темою переговорів стане так звана "чорноморська ініціатива", що стосується безпеки судноплавства в Чорному морі.
Він також додав, що Володимир Путін отримає оперативні звіти щодо ходу консультацій, а потім проведе міжнародну телефонну розмову.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.