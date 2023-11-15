Умєров представив особовому складу нового командувача ССО

Умєров представив особовому складу полковника Сергія Лупанчука, який став командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Разом з Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним вони передали полковнику Лупанчуку бойовий прапор ССО ЗСУ.

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", - сказав Умєров.

Зміни в ССО

Нагадаємо, 3 листопада український президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

До цього Зеленський звільнив з даної посади Віктора Хоренка, який був призначений на посаду командувача ССО 25 липня 2022 року.

Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

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