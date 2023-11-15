UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Умєров представив особовому складу нового командувача ССО

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Рустем Умєров представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Умєров представив особовому складу полковника Сергія Лупанчука, який став командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Разом з Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним вони передали полковнику Лупанчуку бойовий прапор ССО ЗСУ.

 

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", - сказав Умєров.

Зміни в ССО

Нагадаємо, 3 листопада український президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

До цього Зеленський звільнив з даної посади Віктора Хоренка, який був призначений на посаду командувача ССО 25 липня 2022 року. 

Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиВійна Росії проти України