Умеров представил личному составу нового командующего ССО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Умеров представил личному составу полковника Сергея Лупанчука, который стал командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Вместе с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным они передали полковнику Лупанчуку боевое знамя ССО ВСУ.

"Все мы гордимся крепостью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майора Виктора Хоренко. Увеличение мощности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины является приоритетом оборонной политики государства", - сказал Умеров.

Изменения в ССО

Напомним, 3 ноября украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Лупанчука командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

До этого Зеленский уволил с данной должности Виктора Хоренко, который был назначен на должность командующего ССО 25 июля 2022 года.

Силы специальных операций являются отдельным подразделением в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно психологических специальных операций.

ССО комплектуются специально обученными специалистами, проходящими обучение в сферах разведки. ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.

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