Умєров поговорив з главою Пентагону на фоні ситуації з бюджетом США

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сьогодні, 1 жовтня, він провів перемовини з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Це сталось на фоні напруженої ситуації в США щодо фінансування для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США", - повідомив міністр.

Умєров подякував американському колезі за підтримку, а Ллойд своєю чергою, за словами міністра, пообіцяв її продовжувати.

"Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка Україні триватиме. Українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою", - додав український міністр.

Ситуація в США

Нагадаємо, що в США існував ризик призупинення роботи уряду через позицію ультраправих республіканців, які блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати. Також вони виступали й проти додаткової допомоги Україні.

Білий дім, зі свого боку, намагався хоча б включити компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, втім, ініціатива не отримала достатньо голосів.

Аби уникнути "шатдауну" який повинен був відбутись 1 жовтня, вчора, 30 вересня, Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду без коштів для України.

Детальніше про це читайте у матеріалі "У Байдена запустили відлік до шатдауну. Що це таке та як вплине на допомогу Україні".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.