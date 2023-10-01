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Умєров поговорив з главою Пентагону на фоні ситуації з бюджетом США

Україна, Неділя 01 жовтня 2023 19:54
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Умєров поговорив з главою Пентагону на фоні ситуації з бюджетом США Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сьогодні, 1 жовтня, він провів перемовини з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Це сталось на фоні напруженої ситуації в США щодо фінансування для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США", - повідомив міністр.

Умєров подякував американському колезі за підтримку, а Ллойд своєю чергою, за словами міністра, пообіцяв її продовжувати.

"Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка Україні триватиме. Українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою", - додав український міністр.

Ситуація в США

Нагадаємо, що в США існував ризик призупинення роботи уряду через позицію ультраправих республіканців, які блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати. Також вони виступали й проти додаткової допомоги Україні.

Білий дім, зі свого боку, намагався хоча б включити компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, втім, ініціатива не отримала достатньо голосів.

Аби уникнути "шатдауну" який повинен був відбутись 1 жовтня, вчора, 30 вересня, Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду без коштів для України.

Детальніше про це читайте у матеріалі "У Байдена запустили відлік до шатдауну. Що це таке та як вплине на допомогу Україні".

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Сполучені Штати Америки Рустем Умєров
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