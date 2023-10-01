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Умеров поговорил с главой Пентагона на фоне ситуации с бюджетом США

Украина, Воскресенье 01 октября 2023 19:54
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Умеров поговорил с главой Пентагона на фоне ситуации с бюджетом США Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сегодня, 1 октября, он провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Это произошло на фоне напряженной ситуации в США по финансированию для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Сегодня имел телефонный разговор с моим американским коллегой, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь со стороны США", - сообщил министр.

Умеров поблагодарил американского коллегу за поддержку, а Ллойд в свою очередь, по словам министра, пообещал ее продолжать.

"Министр Остин заверил меня, что американская поддержка Украины будет продолжаться. Украинские воины и в дальнейшем будут иметь сильную поддержку на поле боя", - добавил украинский министр.

Ситуация в США

Напомним, что в США существовал риск приостановления работы правительства из-за позиции ультраправых республиканцев, которые блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы. Также они выступали и против дополнительной помощи Украине.

Белый дом, со своей стороны, пытался хотя бы включить компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, впрочем, инициатива не получила достаточно голосов.

Чтобы избежать "шатдауна" который должен был состояться 1 октября, вчера, 30 сентября, Палата представителей одобрила временное финансирование правительства без средств для Украины.

Детальнее об этом читайте в материале "У Байдена запустили отсчет к шатдауну. Что это такое и как повлияет на помощь Украине".

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Соединенные Штаты Америки Рустем Умеров
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