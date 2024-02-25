Умєров: план на 2024 рік вже є, він потужний та дасть результат

Україна має план на 2024 рік, який публічно не розголошується. Водночас він є потужним та принесе результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році", - заявив Умєров.

Яка ситуація на фронті

Як писав Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби:

ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ на Мар’їнському напрямку;

13 разів росіяни атакували на Бахмутському напрямку;

наші захисники відбили 14 атак ворога на Авдіївському напрямку.

Детальніше про те, чому ЗСУ змушені воювати від оборони та що треба для прориву, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Як відзначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, обстановка на багатьох напрямках складна й потребує постійного контролю.

"Україна. Рік 2024"

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, сьогодні, 25 лютого, відбудеться пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.

Під час форуму порушать питання: