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Умеров: план на 2024 год уже есть, он мощный и даст результат

Воскресенье 25 февраля 2024 11:28
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Умеров: план на 2024 год уже есть, он мощный и даст результат Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

У Украины есть план на 2024 год, который публично не разглашается. В то же время он мощный и принесет результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова во время форума "Украина. Год 2024".

"Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", - заявил Умеров.

Какая ситуация на фронте

Как писал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки:

Детальнее о том, почему ВСУ вынуждены воевать от обороны и что нужно для прорыва, читайте в материале РБК-Украина.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, обстановка по многим направлениям сложна и требует постоянного контроля.

"Украина. Год 2024"

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сегодня, 25 февраля, состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Во время форума поднимут вопросы:

  • развития и будущего армии Украины;
  • внедрения современных технологий;
  • вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

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