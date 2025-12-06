Умєров після зустрічі з Віткоффом: прогрес можливий, якщо Росія піде на деескалацію

Переговори України і США та Росії і США

Нагадаємо, переговори щодо реалізації мирного плану США для України тривають.

Спочатку західні ЗМІ писали про те, що в мирному плані 28 пунктів, серед яких були ті, які відображали максималістські вимоги Росії до України для завершення війни.

Згідно з інформацією авторитетних західних видань, у формуванні такого плану могли брати участь російські чиновники.

23 і 30 жовтня делегації США та України провели консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва. Зазначимо, що перша зустріч була в Женеві (Швейцарія), друга в Маямі

Вже у вівторок, 2 грудня, Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорити вже оновлений документ.

Після 5-годинних перемовин помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісу поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.

Також повідомляється, що в результаті переговорів США та України сторони напрацювали 20 пунктів. Найскладніші питання поки узгоджені не були.