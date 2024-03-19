Умєров після "Рамштайну" анонсував нову допомогу від партнерів, яка "влаштує наші війська"

"Фокус був на артилерії, повітряній обороні, всьому, що стосується нашої потреби в ракетах, ми отримали цю допомогу і їдемо з результатами. Сподіваюся, найближчим часом, уже до 15 днів, розпочнеться розвантаження… Артилерії буде надано достатньо на перший крок, плануємо ще й збільшити виробництво, тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська", - розповів Умєров.

За його словами, українські військові готові до потенційного наступу росіян із північного напрямку.

"Ми вже 10-й рік воюємо, готуємося, будуємо всі лінії оборони, про це вчора теж говорили у Вісбадені з нашими партнерами, щоб посилити інженерну складову, ми завжди даватимемо відсіч і стримуватимемо ворога", - зазначив міністр.

"Рамштайн-20" та нова допомога Україні від партнерів

На американській авіабазі в Німеччині сьогодні, 19 березня, відбулася ювілейна, 20-та зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". На ній обговорювалися термінові потреби Сил оборони у зброї, а також було анонсовано нові пакети допомоги.

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16, а також дрони стали пріоритетними темами під час ювілейного засідання Контактної групи з питань оборони України.

Детальніше про підсумки двадцятого "Рамштайну" - у матеріалі РБК-Україна.