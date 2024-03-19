RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умеров после "Рамштайна" анонсировал новую помощь от партнеров, которая "устроит наши войска"

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина в ближайшие две недели получит от западных партнеров новый пакет помощи, который "устроит наши войска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью Радио Свобода.

"Фокус был на артиллерии, воздушной обороне, всему, что касается нашей потребности в ракетах, мы получили эту помощь и едем с результатами. Надеюсь, в ближайшее время уже до 15 дней, начнется разгрузка... Артиллерии будет предоставлено достаточно на первый шаг, планируем еще и увеличить производство, потому едем с пакетом, который устроит наши войска", - рассказал Умеров.

По его словам, украинские военные готовы к потенциальному наступлению россиян с северного направления.

"Мы уже 10-й год воюем, готовимся, строим все линии обороны, об этом вчера тоже говорили в Висбадене с нашими партнерами, чтобы усилить инженерную составляющую, мы будем всегда давать отпор и сдерживать врага", - отметил министр.

"Рамштайн-20" и новая помощь Украине от партнеров

На американской авиабазе в Германии сегодня, 19 марта, состоялась юбилейная, 20-я встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". На нем обсуждались срочные потребности Сил обороны в оружии, а также были анонсированы новые пакеты помощи.

Как рассказал министр обороны Рустем Умеров, боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны стали приоритетными темами во время юбилейного заседания Контактной группы по обороне Украины.

Детальнее об итогах двадцатого "Рамштайна" - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРустем УмеровВоенная помощьПомощь УкраинеМинистерство обороны Украины