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Умєров після ракетної атаки закликав союзників до швидких рішень щодо надання Україні ППО

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання додаткових систем ППО.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Наших оборонних спроможностей все ще недостатньо. Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання додаткового озброєння для захисту неба і цивільного населення. Нам потрібно більше систем ППО", - заявив він.

При цьому він додав, що влада продовжує працювати над тим, аби обіцяні партнерами установки прибули в Україну якомога швидше.

"Шукаємо можливості залучити додаткові системи", - підкреслив міністр. 

Обстріл України 8 липня

Російські окупанти 8 липня здійснили черговий акт тероризму проти України, завдавши ракетних ударів по низці мирних міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано понад 40 пусків ракет різного типу.

Київ став однією з головних цілей ворожої атаки. Внаслідок обстрілів значні руйнування зафіксовані у семи районах міста. Так, одна з ворожих ракет поцілила у дитячу лікарню "Охматдит".

За останніми даними, у Києві внаслідок атаки 10 загиблих та 35 постраждалих.

Крім того, у Кривому Розі внаслідок обстрілів 10 загиблих і 42 травмованих.

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Війна Росії проти УкраїниВійна в УкраїніРустем УмєровППО