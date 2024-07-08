Умєров після ракетної атаки закликав союзників до швидких рішень щодо надання Україні ППО

Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання додаткових систем ППО.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Наших оборонних спроможностей все ще недостатньо. Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання додаткового озброєння для захисту неба і цивільного населення. Нам потрібно більше систем ППО", - заявив він. При цьому він додав, що влада продовжує працювати над тим, аби обіцяні партнерами установки прибули в Україну якомога швидше. "Шукаємо можливості залучити додаткові системи", - підкреслив міністр.