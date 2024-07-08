Умєров після ракетної атаки закликав союзників до швидких рішень щодо надання Україні ППО
Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання додаткових систем ППО.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
"Наших оборонних спроможностей все ще недостатньо. Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання додаткового озброєння для захисту неба і цивільного населення. Нам потрібно більше систем ППО", - заявив він.
При цьому він додав, що влада продовжує працювати над тим, аби обіцяні партнерами установки прибули в Україну якомога швидше.
"Шукаємо можливості залучити додаткові системи", - підкреслив міністр.
Обстріл України 8 липня
Російські окупанти 8 липня здійснили черговий акт тероризму проти України, завдавши ракетних ударів по низці мирних міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано понад 40 пусків ракет різного типу.
Київ став однією з головних цілей ворожої атаки. Внаслідок обстрілів значні руйнування зафіксовані у семи районах міста. Так, одна з ворожих ракет поцілила у дитячу лікарню "Охматдит".
За останніми даними, у Києві внаслідок атаки 10 загиблих та 35 постраждалих.
Крім того, у Кривому Розі внаслідок обстрілів 10 загиблих і 42 травмованих.
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