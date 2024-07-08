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Умеров после ракетной атаки призвал союзников к скорым решениям по предоставлению Украине ПВО

Понедельник 08 июля 2024 13:53
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Умеров после ракетной атаки призвал союзников к скорым решениям по предоставлению Украине ПВО Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина нуждается в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительных систем ПВО.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО", - заявил он.

При этом он добавил, что власти продолжают работать над тем, чтобы обещанные партнерами установки прибыли в Украину как можно скорее.

"Ищем возможности привлечь дополнительные системы", - подчеркнул министр.

Обстрел Украины 8 июля

Российские оккупанты 8 июля совершили очередной акт терроризма против Украины, нанеся ракетные удары по ряду мирных городов. По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано более 40 пусков ракет разного типа.

Киев стал одной из главных целей вражеской атаки. В результате обстрелов значительные разрушения зафиксированы в семи районах города. Так, одна из вражеских ракет попала в детскую больницу "Охматдет".

По последним данным, в Киеве в результате атаки 10 погибших и 35 пострадавших.

Кроме того, в Кривом Роге в результате обстрелов 10 погибших и 42 травмированных.

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Война России против Украины Война в Украине Рустем Умеров ПВО
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