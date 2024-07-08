Умеров после ракетной атаки призвал союзников к скорым решениям по предоставлению Украине ПВО

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО", - заявил он.

При этом он добавил, что власти продолжают работать над тем, чтобы обещанные партнерами установки прибыли в Украину как можно скорее.

"Ищем возможности привлечь дополнительные системы", - подчеркнул министр.