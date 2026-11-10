Умєров про переговори з РФ: сподіваємося досягти тривалого миру і отримати гарантії безпеки

"Президент Зеленський дав нам мандат обговорити всі питання, на які чекають наші люди, щоб закінчити цю війну", — зазначив він.

Умєров додав, що переговорний процес триває вже майже рік, проте найбільш інтенсивна підготовка відбувалася протягом останніх двох місяців.

Крім того, керівник СЗР висловив вдячність США за лідерську роль у переговорному процесі.

Окремо він відзначив ОАЕ за організацію та проведення переговорів на своїй території, а також подякував європейським партнерам за їхню участь.

Нагадаємо, сьогодні вперше з лютого відновилися тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі. Європейські представники не беруть безпосередньої участі в зустрічі, натомість проводять окремі консультації з українською стороною.

Перед початком переговорів з представниками РФ українська делегація також зустрілася з представниками США та ЄС, серед яких Британія, Франція, Німеччина, Італія, НАТО та Єврокомісія.