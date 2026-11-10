Путін готовий до миру "за належних умов", - Кушнер

Мир із Росією можливий за певних умов, вважають у США. Водночас Москва ставить під сумнів готовність України та європейських країн до домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального посланника президента США Джареда Кушнера під час переговорів в Абу-Дабі.

За словами Кушнера, європейські партнери найчастіше запитують американську сторону, чи справді Росія та її лідер прагнуть миру.

Він зазначив, що після розмови зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом вони дійшли висновку: російська сторона готова до завершення війни, якщо для цього будуть створені "належні умови".

"З того, що ми зі Стівом почули від нього, можемо з упевненістю сказати, що, на нашу думку, так, за належних умов", - підкреслив Кушнер.

Водночас, за його словами, росіяни порушують таке саме питання щодо України та європейських країн. Москва також хоче знати, чи справді вони щиро налаштовані на мир.