RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Умеров о переговорах с РФ: надеемся достичь длительного мира и получить гарантии безопасности

16:29 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Рустем Умеров (Getty Images)

Украина рассчитывает на достижение продолжительного мира и надежных гарантий безопасности по итогам переговоров по прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

"Президент Зеленский дал нам мандат обсудить все вопросы, которых ждут наши люди, чтобы закончить эту войну", - отметил он.

Умеров добавил, что переговорный процесс длится уже почти год, однако наиболее интенсивная подготовка происходила в течение последних двух месяцев.

Кроме того, руководитель СВР выразил благодарность США за лидерскую роль в переговорном процессе.

Отдельно он отметил ОАЭ за организацию и проведение переговоров на своей территории, а также поблагодарил европейских партнеров за их участие.

Напомним, сегодня впервые с февраля возобновились трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. Европейские представители не принимают непосредственного участия во встрече, а проводят отдельные консультации с украинской стороной.

Перед началом переговоров с представителями РФ украинская делегация также встретилась с представителями США и ЕС, среди которых Британия, Франция, Германия, Италия, НАТО и Еврокомиссия.

Отметим, спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что Россия готова завершить войну, если для этого будут созданы "должные условия".

Обо всем, что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиОбъединенные Арабские ЭмиратыРустем УмеровМирные переговорыВойна в Украине