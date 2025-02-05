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Умєров оприлюднив плани щодо застосування наземних дронів на полі бою

Україна, Середа 05 лютого 2025 11:24
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Умєров оприлюднив плани щодо застосування наземних дронів на полі бою Фото: міністр обороні Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна збільшує обсяги виробництва безпілотних наземних комплексів. Повноцінні роботизовані підрозділи розгортаються у складі бойових бригад ЗСУ на лінії фронту.

Про це заявив міністр обороні Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Впроваджуємо у Силах оборони інноваційні технології для збереження наших воїнів. Міноборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську", - написав він.

За його словами, цей проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями.

Умєров відзначив, що безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань:

  • реалізовувати наступальні та оборонні операції
  • здійснювати логістичне забезпечення підрозділів
  • проводити евакуацію поранених з поля бою
  • мінувати та розміновувати території.

"Для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою", - додав міністр.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів "Гімлі", що евакуюють та переміщують особовий склад, перевозять боєприпаси тощо.

Раніше Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони вітчизняного робота-логіста "Змій логістичний".

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