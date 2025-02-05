Умєров оприлюднив плани щодо застосування наземних дронів на полі бою

Україна збільшує обсяги виробництва безпілотних наземних комплексів. Повноцінні роботизовані підрозділи розгортаються у складі бойових бригад ЗСУ на лінії фронту.

Про це заявив міністр обороні Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Впроваджуємо у Силах оборони інноваційні технології для збереження наших воїнів. Міноборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську", - написав він.

За його словами, цей проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями.

Умєров відзначив, що безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань:

реалізовувати наступальні та оборонні операції

здійснювати логістичне забезпечення підрозділів

проводити евакуацію поранених з поля бою

мінувати та розміновувати території.

"Для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою", - додав міністр.