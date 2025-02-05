Умеров обнародовал планы по применению наземных дронов на поле боя

Украина увеличивает объемы производства беспилотных наземных комплексов. Полноценные роботизированные подразделения разворачиваются в составе боевых бригад ВСУ на линии фронта.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Внедряем в Силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, который позволит масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии", - написал он.

По его словам, этот проект основывается на опыте испытаний, которые проводились с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими.

Умеров отметил, что беспилотные наземные комплексы доказали свою способность выполнять целый ряд боевых задач:

реализовывать наступательные и оборонительные операции

осуществлять логистическое обеспечение подразделений

проводить эвакуацию раненых с поля боя

минировать и разминировать территории.

"Для создания роботизированных подразделений учтен опыт бригад, которые применяют такие системы на поле боя", - добавил министр.