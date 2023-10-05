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Умєров обговорив з Пісторіусом потреби України у ППО та бронетехніці

Фото: Рустем Умєров та Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони України провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою з Борисом Пісторіусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова.

"Ми обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України - ППО, РСЗВ, бронетехніка", - написав міністр.

Умєров також подякував Пісторіусу та німецькому народу за значну підтримку та лідерство у військовій допомозі для України.

Підтримка України від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії. Так, Україна стала найбільшим одержувачем німецького експорту озброєнь, адже отримала військової техніки на суму 3,3 млрд євро в перші три квартали цього року.

Зокрема, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

Додамо, що Німеччина планує поставити Україні установку IRIS-T і партію зеніток Gepard, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак РФ.

При цьому Берлін не планує передавати Україні ракети Taurus найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Рустем УмєровПВО