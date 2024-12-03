Умєров обговорив з Остіном підготовку до нового "Рамштайну"

Український міністр зазначив, що даній темі під час розмови з главою Пентагона було приділено "особливу увагу".

"Україна та її партнери продовжують працювати над рішеннями, які допоможуть ще більше посилити нашу обороноздатність та наблизити перемогу", - розповів Умєров.

За словами глави Міноборони України, в ході "щотижневої важливої розмови" з Остіном була обговорена поточна ситуацію на полі бою, а також "ключові виклики та потреби українських Сил оборони".

"Також зосередилися на стратегічному плануванні 2025 року - зокрема, постачанні озброєння, техніки та оснащені наших підрозділів", - поінформував Умєров.

Зустрічі у форматі "Рамштайн"

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн" (названо так на честь авіабази в Німеччини, де вперше відбулося 26 квітня 2022 року). Глава держави зазначив, що воно має відбутися "найближчими тижнями".

Нагадаємо, минулий "Рамштайн" був перенесений через ураган у Сполучених Штатах. Воно було заплановане на 12 жовтня. Тоді президент США Джо Байден першим переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн".

Як заявили пізніше в Білому досі, "Рамштайн" відбудеться у листопаді.