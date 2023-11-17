ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров обговорив із міністром оборони Італії спільне виробництво зброї

П'ятниця 17 листопада 2023 00:47
UA EN RU
Умєров обговорив із міністром оборони Італії спільне виробництво зброї Фото: міністр оборони України Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook глави українського оборонного відомства.

"Важлива розмова з Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Високо ціную внесок Італії у зміцнення сил оборони України", - йдеться у повідомленні Умєрова.

За його словами, також під час бесіди міністри обговорили військову допомогу та взаємодію з італійськими виробниками озброєння для спільного виробництва в Україні.

Військова допомога від Італії

З початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні кілька пакетів воєнної допомоги. Востаннє Рим повідомляв, що готує новий пакет військової допомоги для України у травні. Це постачання озброєння мало стати сьомим за рахунком.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Іспанії зустрівся із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Вони порушили питання майбутньої допомоги Україні і не лише.

Пізніше, у жовтні 2023 року, Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакету військової допомоги. Тепер країна вважає, яке обладнання можна передати Києву. Італія може передати Україні зенітні системи, боєприпаси чи засоби боротьби з дронами, включаючи глушники частот.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем Умєров Італія Вторгнення Росії до України
NEWS
Справи Майдану: слідчі з'ясували, коли влада почала планувати розстріл людей
Справи Майдану: слідчі з'ясували, коли влада почала планувати розстріл людей
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені