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Умеров обсудил с министром обороны Италии совместное производство оружия

Пятница 17 ноября 2023 00:47
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Умеров обсудил с министром обороны Италии совместное производство оружия Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы украинского оборонного ведомства.

"Важный разговор с Министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Высоко ценю вклад Италии в укрепление сил обороны Украины", - говорится в сообщении Умерова.

По его словам, также в ходе беседы министры обсудили военную помощь и взаимодействие с итальянскими производителями вооружения для совместного производства в Украине.

Военная помощь от Италии

С начала полномасштабного вторжения Италия передала Украине несколько пакетов военной помощи. В последний раз Рим сообщал, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Они подняли вопрос будущей помощи Украине и не только.

Позже, в октябре 2023 года Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь страна думает, какое оборудование можно передать Киеву. Италия может передать Украине зенитные системы, боеприпасы или средства для борьбы с дронами, включая глушители частот.

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Рустем Умеров Италия Вторжение России в Украину
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