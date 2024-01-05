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Умєров обговорив із главою Міноборони Норвегії співпрацю в оборонній промисловості

П'ятниця 05 січня 2024 17:17
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Умєров обговорив із главою Міноборони Норвегії співпрацю в оборонній промисловості Архівне фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 5 січня, провів розмову зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави оборонного відомства України в соціальній мережі X.

За словами Умєрова, вони обговорили події на лінії фронту, а також нещодавній масований комбінований повітряний напад Росії на Україну.

Міністр подякував Норвегії за внесок у зміцнення української протиповітряної оборони та розвиток коаліції з морського потенціалу.

За його словами, Україна та Норвегія розвиватимуть співпрацю у сфері оборонної промисловості.

Допомога Україні від Норвегії

Нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Пізніше Норвегія надала 84 млн євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

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